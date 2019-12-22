شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نظيف وعلى المصيلحى وعاطف حلمى بحفل تأبين طارق كامل بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت أسرة وأصدقاء الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق والذى وافته المنية فى 10 من أكتوبر الماضى حفل تابين له بقاعة مؤتمرات القرية الذكية حضره قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعددا من الوزراء السابقين والحاليين.

وحضر الحفل إلى جانب أسرة الراحل وعلى رأسهم شفيقه الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة السابق، وزوجته الدكتور ة ايمان وأبناؤه هبة وعمر، الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق الذى حضر بصحبة ابنته وزوجته الدكتورة زينب ذكى، الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام على مشروع المتحف القومى للحضارة فى الفسطاط.

كما حضر الحفل الدكتور حسام بدراوى، الدكتور على المصيلحى وزير التموين، الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق، محمد حنفى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وماريان عازر عضو مجلس النواب، خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى لشركة اتصالات مصر، المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، محمد عبد الفتاح المدير السابق لمكتب وزير الاتصالات طارق كامل، بهى الدين حسن ممثل مؤسسة الأسماء والأرقام العالمى "الأيكان" وألذى القى كلمة رئيس المؤسسة العالمية بحفل تابين طارق كامل، كما تم عرض فيديو لكلمة الدكتور محمود محيى الدين لعلاقته بالراحل طارق كامل.

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تأبين طارق كامل



حضور التأبين



كلمة أحمد نظيف