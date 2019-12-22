شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: 6 مستندات مطلوبة للانضمام للجمعية العمومية وانتخابات الشُعَب والان مع تفاصيل الخبر
وحدد مجلس إدارة الاتحاد المستندات ومنها، صورة من السجل التجارى شرط أن يكون سارى، صورة ايصال سداد الشركة لرسوم الغرفة التجارية التابع لها للعام الحالى، صورة البطاقة الضريبية أو صورة تقديم اقرار ضريبي، صورة بطاقة الرقم القومى للعضو.
كما قرر الاتحاد إضافة مستندات للمرشحين لعضوية الشعبة ومنها، شهادة عدم افلاس من المحكمة الاقتصادية المختصة، صحيفة الحالة الجنائية.
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