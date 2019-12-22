شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف: 6 مستندات مطلوبة للانضمام للجمعية العمومية وانتخابات الشُعَب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، فتح باب الاشتراك والانضمام للجمعيات العمومية لـ 17 شعبة عامة منها 14 شعبة تم انتهاء دوراتها، و3 شعب تم استصدار قرار وزارى لها، ومع اقتراب اغلاق باب التقدم يوم 30 ديسمبر الجارى، ننشر الأوراق المطلوبة لانضمام الشركات للجمعية العمومية.

وحدد مجلس إدارة الاتحاد المستندات ومنها، صورة من السجل التجارى شرط أن يكون سارى، صورة ايصال سداد الشركة لرسوم الغرفة التجارية التابع لها للعام الحالى، صورة البطاقة الضريبية أو صورة تقديم اقرار ضريبي، صورة بطاقة الرقم القومى للعضو.

كما قرر الاتحاد إضافة مستندات للمرشحين لعضوية الشعبة ومنها، شهادة عدم افلاس من المحكمة الاقتصادية المختصة، صحيفة الحالة الجنائية.