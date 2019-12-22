شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ البنك التجارى الدولى، على صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 10.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 848.5 مليون جنيه، للأسبوع الثامن على التوالى، أعقبه "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 13.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 283.1 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "السويدى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 9.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 108.5 مليون جنيه، ثم "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 46.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 104.9 مليون جنيه، ثم "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول 16.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 96.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

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وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 11.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 96.1 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول 5.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 94.1 مليون جنيه، ثم "سيدى كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 9.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 88.5 مليون جنيه، وفى التاسع "حديد عز" بحجم تداول 7.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 81.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 5.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 79.4 مليون جنيه.