شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: إنجاز 6 مشروعات جديدة العام المالى 2018-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن الشركة نجحت فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة خلال العام المالى 2018-2019.

و قال مدحت نافع لـ" الخليج 365" إن من أبرز تلك المشروعات ، مشروع الروبيكي ، الذي قامت بتنفيذه شركة ميتالكو ،وذلك بهدف تنفيذ توسعات هناجر مدينة الجلود لنقل أصحاب الصناعة من منطقة سور مجرى العيون الأثرية إلى مدينة الروبيكي الجديدة،لافتا انه بلغت تكلفة المشروع 63 مليون جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع خلال حوالي ثلاثة أشهر وتم التسليم فى مارس 2019.

و أضاف مدحت نافع انه تم تنفيذ مشروع الفرن النفقي بشركة الإسكندرية للحراريات حيث تعرّض الفرن النفقى للتدمير الكامل وتم إصلاحه وتطويره بالجهود الذاتية، وقد بلغت الطاقة الإنتاجية للفرن حوالي 9000 طن سنوياً، وقد تم إعادة الافتتاح في يوليو 2018.

كما تم تنفيذ مشروع وحدة التكسير والغربلة بشركة السبائك الحديدية حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لتلك الوحدة المستحدثة 200 طن/ساعة لإحلال وحدة التكسير المتوقفة والبالغ طاقتها 100 طن/ساعة، ويحقق المشروع الجديد وفراً قدره حوالي 4 ملايين جنيهاً سنوياً نتيجة الحد من الاعتماد على عمالة المقاول.

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وأشار رئيس القابضة المعدنية ، إنه تم انجاز مشروع إنشاء مركز التدريب بشركة السبائك الحديدية ويهدف المركز الجديد يهدف إلى تنمية المجتمع المحيط بالشركة وتأهيل العاملين بها وتزويدهم بمختلف المهارات اللازمة باستخدام أدوات وأساليب التدريب الحديثة. تتسع القاعة الكبرى بالمركز لنحو 90 متدرباً، ويضم المركز 4 قاعات تدريب أخرى.

أشار إنه تم أيضا تأهيل وتطوير شركة الخزف والصيني ، حيث تم عمل رفع الطاقة الإنتاجية الكلية لخط السيراميك إلى 600 ألف متر/شهر بدلاً من 340 ألف متر/ شهر، بالإضافة إلى استعادة الطاقة الإنتاجية في مصنع الأدوات الصحية وتحويل المعدات إلى آلية لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 160 وحدة يومياً بدلاً من 80 وحدة، بالإضافة إلى فصل خطوط الغاز والذي سوف يوفر نحو 8 ملايين جنيه سنوياً.

وأوضح إنه تم الحصول على تراخيص لاستخراج المعادن من 13 منجم جديد، لشركة النصر للتعدين من ضمنهم 10 مناجم لاستخراج الفوسفات.، مؤكدا انه بدأ العمل فى شركة تسويق الفوسفات التى تساهم فيها شركة النصر للتعدين بنسبة 20%، وتم تعيين عضو منتدب للشركة ممثلاً عن شركة النصر للتعدين بعد تحسين الكثير من شروط التأسيس لصالح شركتنا التابعة.