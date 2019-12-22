شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: نيفين جامع الأقرب لتولى منصب وزير الصناعة خلفا لعمرو نصار والان مع تفاصيل الخبر
ورجحت مصادر برلمانية، عرض التعديل الوزارى فى صيغته النهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة غداً الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحقائب التى سيتم تعديلها تشمل نحو عشرة حقائب.
وأضافت المصادر، أن نيفين جامع لها إنجازات كبيرة في عدد من الملفات أبرزها تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنهاء تمويل المجمعات الصناعية، والمساهمة بقوة فى ملف إحلال الواردات مما يجعلها الأقرب لتولى حقيبة وزارة الصناعة خلفا لعمرو نصار.
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