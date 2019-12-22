شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للأدوية: 1.7 مليار جنيه انخفاضا فى مديونية "المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية عن انخفاض مديونية الشركة المصرية لتجارة الأدوية من 3.7 مليار جنيه إلى نحو 2 مليار جنيه.

وأضاف حجازى لـ"الخليج 365"، أن المديونية نتيجة السحب على المكشوف خاصة بعد فترة تعويم الجنيه، لافتا أن الشركة نجحت خلال عامين فى التحول من خسارة 650 مليون جنيه إلى خفض الخسارة إلى 279 مليون جنيه، ثم التحول الى الربحية العام المالى الماضى بتحقيق نحو 123 مليون جنيه أرباح.

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وأوضح أن خسائر الشركة لم تكن نتيجة الإدارة التى تعاقبت على إدارتها، بقدر ارتباطها بظروف اقتصادية، فجأة وجدت الشركة ديونها الدولارية تزيد بشكل كبير للغاية كاد يعصف بها، لولا مساعدتنا لها على تحصيل جزء كبير من ديونها لدى بعض الجهات على رأسهم وزارة الصحة مع تعظيم استغلال الأصول.