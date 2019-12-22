شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت السياحية بجنوب سيناء تطلب مهلة عام قبل تطبيق قرار منع البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، وزارة السياحة بمنح المنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

ولفتت الغرفة فى مذكرة أعدتها للعرض على الدكتورة راينا المشاط، وزير السياحة، إلى ضرورة منح المنشآت السياحية هذه المهلة، لإيجاد بدائل للأدوات البلاستيكية المستخدمة فى الغذاء خاصة الشنط البلاستيكية، مؤكدة أن هذه المنشآت تبرم تعاقداتها مع الموردين للشنط والأدوات البلاستيكية سنوياً وليست يومية أو شهرية.

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وأشارت الغرفة إلى أنها تلقت استغاثات من أعضائها بمحافظة جنوب سيناء يطلبون منحهم مهلة حتى يمكنهم من التخلص من الحقائب البلاستيكية من خلال المخزون لديهم، والعمل على إيجاد بدائل لها من خلال موردين متخصصين فى توريد هذه البدائل، بدلاً من تعرضهم لخسائر نتيجة قيمة ما يتم إعدامه من شنط بلاستيكية بمخازنها .

وأوضحت الغرفة فى المذكرة أنه لا يمكن تطبيق قرار بمنع تداول الشنط البلاستيكية والأدوات البلاستيكية الأخرى مثل الشاليمو، وغطاء المشروبات المثلجة والساخنة، فجأة دون منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها، مثل ما حدث فى البحر الأحمر وتطبيق قرار منع تداول الشنط البلاستيكية فى منطقة الغردقة فقط، مع العلم بأن عدد المنشآت العاملة فى منطقة جنوب سيناء الأعضاء بالغرفة يفوق أعداد المنشآت بالبحر الأحمر، ورغم ذلك استجابت ونجحت فى إيجاد بدائل لهذه الأدوات في تقديمها لمنتجاتها لروادها وزبائنها لها خلال هذه المهلة.

وجددت الغرفة تأكيدها أن السياحة أولى القطاعات المستفيدة من عدم تلوث البيئة والحفاظ عليها من أجل التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.