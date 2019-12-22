شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد .. استقرار الدولار وتحصيل 104 مليار جنيه ضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 21 - 12 - 2019 عددا من الاحداث الاقتصادية المحلية كان من أهمها اعلان وزارة المالية عن تحصيل 104 مليار جنيه ضرائب، وارتفاع اجمالى المعتمرين المصريين الذين وصلوا الى الأراضى المقدسة الى 85 ألف معتمر ، واستقرار أسعار صرف العملات . وزير المالية: تحصيل 104 مليارات جنيه ضرائب مستحقة فى 126 ألف ملف 85 ألف معتمر مصرى دخلوا الأراضى السعودية لأداء المناسك منذ بداية الموسم المنشآت السياحية بجنوب سيناء تطلب مهلة عام قبل تطبيق قرار منع البلاستيك "التخطيط" تناقش نتائج الدراسة حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر Advertisements الرقابة الصناعية: إجراء11 ألف و89 حملة تفتيشية على المصانع خلال 11 شهرا وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إعادة الهيكلة ودمج شركات القابضة للقطن استقرار سعر الدولار اليوم السبت 21-12-2019 أسعار العملات اليوم السبت 21-12-2019 سعر اليورو اليوم السبت 21-12-2019

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