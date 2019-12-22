موجز اقتصاد .. استقرار الدولار وتحصيل 104 مليار جنيه ضرائب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 21 - 12 - 2019 عددا من الاحداث الاقتصادية المحلية كان من أهمها اعلان وزارة المالية عن تحصيل 104 مليار جنيه ضرائب، وارتفاع اجمالى المعتمرين المصريين الذين وصلوا الى الأراضى المقدسة الى 85 ألف معتمر ، واستقرار أسعار صرف العملات .
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