وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد إعادة الهيكلة ودمج شركات القابضة للقطن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير قطاع الغزل والنسيج فى الشركات التابعة لها، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد بشأن إعادة الهيكلة المالية ودمج الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

كانت دراسات مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة والتى أعدها الاستشارى العالمى (وارنر) قد جاء ضمن توصياتها ضرورة دمج الشركات القائمة حاليا وعددها 22 شركة غزل ونسيج و9 شركات حليج وتجارة الأقطان لتصبح 9 شركات غزل ونسيج فقط وشركة واحدة لتجارة وحليج الأقطان.

وقع العقد كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ونبيل دياب ممثلًا لشركة برايس واتر هاوس الفائزة فى المناقصة التى طرحتها الشركة القابضة كأفضل العروض الفنية والمالية والمتخصص فى مجال الدمج.

ووفقا للعقد، تقوم برايس واتر هاوس بتقديم المشورة المحاسبية والقانونية والضريبية للشركة القابضة لتحديد أفضل آلية للهيكلة لتنفيذ عملية الدمج، وكذلك إعداد الخطوات التنفيذية، وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة فى النواحى المالية ودمج الشركات لنقل الكيانات الـ31 الحالية إلى 10 كيانات جديدة.

جدير بالذكر أن خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج الجارى تنفيذها حاليا تشمل توريد ماكينات حديثة للشركات وتحديث البنية التحتية للمصانع وكذلك تدريب العنصر البشرى لرفع كفاءة العاملين، وذلك بهدف تحسين الأداء وكفاءة التشغيل ومضاعفة الإنتاج نحو 4 مرات بهدف زيادة الصادرات وذلك لتوفير مادة خام عالية الجودة لاستغلاها فى صناعة الملابس الجاهزة فى ضوء الحرص على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصرى واستعادة سمعته ومكانته المتميزة عالميا.