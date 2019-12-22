شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..رئيس القابضة للأدوية: انخفاض الدولار يؤثر إيجابيا على الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ، أن انخفاض سعر الدولار وكسره حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ سنوات ينعكس بصورة إيجابيا على صناعة الدواء شريطة استمرار هذا الانخفاض بشكل مستمر.

وأضاف أحمد حجازى لـ"الخليج 365" أن الانخفاض يؤثر سلبيا على قيمة صادراتنا بعد تحويلها إلى الجنيه المصرى، لكن مع استمراه، فإنه سيؤدى إلى انخفاض قيمة المادة الخام، التى يتم استيرادها من الخارج، وبالتالى يقلل التكلفة النهائية لمنتجاتنا، مما ينعكس علينا بشكل إيجابى.