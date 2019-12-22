شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الفاكهة اليوم فى سوق العبور.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 21 -12-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.

واستقرت أسعار البرتقال البلدى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، والبرتقال السكرى ليتراوح بين 1.5-2.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفى ليتراوح بين 2-4 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو.

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وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومى الأحمر 5-7 جنيهات، سجل البلح سمانى 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملى 5-8 جنيهات والبلح السلمى 15 جنيها والبلح البارحى سجل 20 جنيها.

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-7 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 4-8 جنيهات.

والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف، حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضى بين 30-50%.