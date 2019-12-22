شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الدواجن اليوم.. انخفاض البلدى لـ27 جنيها وكرتونة البيض لـ30.5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 21-12– 2019 ارتفاعا فى الأسواق، بحسب التسعيرة المقررة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وكشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة 24 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 27 -28 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

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وأضاف السيد فى تصريحات لليوم السابع، أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة انخفضت لتتراوح بين 27 – 28 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 30-32 جنيها للكيلو، وانخفض سعر الكتكوت ليتراوح بين4 -5 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 30.5 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 34-35 جنيها.