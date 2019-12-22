شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تطالب شركة أوبر بتعليق خدماتها لانتهاكها اللوائح والقوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت سلطات كولومبيا بالتعليق الفورى لخدمة أوبر ، بعد فشل حل نزاع بين شركة أوبر وشركة Cotech SA الكولومبية،وانتهاك أوبر للقواعد . وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية ، أن هيئة مراقبة الصناعة والتجارة الكولومبية أمرت بوقف شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب عبر تطبيق الهواتف الذكية عملياتها على الفور،بسبب مزاعم بشأن منافسة غير عادلة، وبالتالى تحقق مميزات "ضخمة" ، مشيرة الى أنه وفقا للأرقام الخاصة لشركة أوبر فقد قام الكولومبيون بأكثر من 300 مليون رحلة عبر خدمة أوبر فى السنوات الست الماضية .

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