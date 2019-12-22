شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للترشح لعضوية مجلس الأمناء بمدينة بنى سويف الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "عبد الرحمن" يشترط فى المتقدم أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل إقامته بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومى، وألا يقل سن المتقدم عن (21 سنة)، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون سبق له المشاركة فى مجلس الأمناء منذ دورتين سابقتين (رئيس – نائب – عضو).
وبالنسبة للمستندات المطلوبة للترشح، أوضح رئيس الجهاز، أنه على المتقدم للترشح، سحب استمارة الترشح واستيفائها وتقديمها، وملء النموذج الخاص بالسيرة الذاتية للمتقدم ورؤيته لتطوير الأداء وتنمية المدينة فى المجالات كافة، وصورة المؤهل الدراسى، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة خالية من أى أحكام، والمستند الدال على تأدية الخدمة العسكرية (قدوة حسنة) أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور، وعدد 6 صور شخصية، مشيراً إلى أنه لن يتم النظر فى الطلبات التى تقدم بعد المواعيد المحددة، وكذا الطلبات غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، وأنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمستوفين للشروط لاحقاً.
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