«جمارك دبي» أول جهة رائدة في الابتكار على مستوى العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تواصل «جمارك دبي» قيادة الابتكار في القطاع الجمركي الدولي، حيث حققت الدائرة إنجازاً غير مسبوق عالمياً بحصولها على تصنيف مؤسسة «Leader» في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار «GInI» في الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم المؤسسات «CInOrg»، وتعتبر «جمارك دبي» أول المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة الحكومية الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط بحصولها على هذا الإنجاز الاستثنائي. ويعتبر هذا التصنيف الأعلى في مجال الابتكار ضمن مستويات الابتكار التي يمنحها المعهد العالمي للابتكار. ويكتسب هذا التصنيف في الابتكار أهمية كبيرة نظراً لاعتماده على إطار متكامل وشامل للابتكار يحتوي على أسس ومعايير وممكنات ونماذج وأساليب تغطي جميع المجالات في الابتكار المؤسسي.

ويمثل تتويج جمارك دبي بمستوى الريادة في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار اعترافاً دولياً بمدى المستوى الريادي الذي حققته الدائرة في الوصول إلى الصدارة العالمية في الابتكار الجمركي، حيث أصبحت جمارك دبي مثالاً يحتذى به في مجال الابتكار وذلك بفضل المستوى الذي وصلت إليه برعاية ودعم وتشجيع فريق القيادة في الدائرة والاستثمار الأمثل في رأس المال الفكري ضمن بيئة عمل إيجابية تدعم الابتكار والتطوير المستمر من خلال تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة جميع المعنيين في تطبيق جهود الابتكار لتقديم حلول وابتكارات جذرية وخدمات جديدة ومبتكرة لتحقيق قيمة مضافة وإسعاد المجتمع.

وتسلم أحمد محبوب، المدير العام لجمارك دبي، درع وشهادة الاعتماد والتصنيف العالمي من جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي والرئيس التنفيذي للابتكار في جمارك. كما تسلم مدير عام جمارك دبي جائزة مبتكر العام 2019 من حسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات وقائد الابتكار في جمارك دبي.

وعبر أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي عن سعادته البالغة بحصول الدائرة على هذه الجائزة الرفيعة التي تعزز مركز إمارة دبي على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام ومؤشر الابتكار خصوصاً كما تدعم موقع جمارك دبي في قيادة التحولات الجمركية المبتكرة عالمياً، مؤكداً أن هذه الجائزة أيضاً تدعم استعدادات جمارك دبي للخمسين عاماً القادمة في ريادة القطاع الجمركي وتحقيق طفرات غير مسبوقة في عائدات التجارة والاقتصاد عبر الاعتماد على الخدمات والأنظمة المبتكرة المستندة إلى أحدث التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية.

وأضاف أن تحقيق هذا الإنجاز نتيجة لتظافر الجهود من أجل إظهار مدى تميز الدائرة وتقدمها في تطوير بيئة متكاملة للابتكار وقد كان لجهود الموظفين الدور الحاسم في تحقيق هذه النتيجة المشرفة، فقد طورت الدائرة منظومة شاملة للابتكار تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن يكون الإبداع والابتكار هو الأساس الذي تنطلق منه جهود التطوير والتميز، وأصبحت الابتكارات والخدمات التي طورناها محط إشادة منظمة الجمارك العالمية والهيئات والإدارات الجمركية في كافة أنحاء العالم، ويحفزنا هذا الإنجاز الجديد لتطوير وابتكار المزيد من الخدمات المتميزة في المرحلة المقبلة بمواكبة استكمال الاستعداد لاستضافة إكسبو 2020، حيث نعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية والجمركية للمشاركين في المعرض من أجل تأكيد تميز دبي وقدرتها على تقديم الجديد والمبتكر دوماً.