«إيه إس وورلد جروب» موزع معتمد لتذاكر «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن القائمون على معرض «إكسبو 2020 دبي» عن اختيار «إيه إس وورلد جروب» (إحدى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي) موزعاً معتمداً لتذاكر المعرض الأضخم على مستوى العالم، والذي ينعقد من 20 أكتوبر 2020 لغاية 10 إبريل 2021.

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واستضاف المكتب الرئيسي للفعالية مراسم إبرام الاتفاقية التي وقّع عليها كُلّ من سانجيف كوسلا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»؛ وساجد بركات، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس وورلد جروب».

وتُعتبر «إيه إس وورلد جروب» ائتلافاً متنوعاً، يختص في مجالات إدارة الفعاليات والاستشارات والاستثمارات الاستراتيجية، وتتميّز الشركة بمكانة بارزة تجعلها بوابة نحو القارة الإفريقية، وتُتيح لها القدرة على لعب دور صلة الوصل بين «إكسبو 2020 دبي» وشرائح كبيرة من الجمهور في كلّ من إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وتمتلك الشركة خبرة تزيد على 15 عاماً من العمل في مجال دعم إدارات ومجالس المراسم الحكومية ومساعدتها على تنظيم وإدارة كافة الجوانب اللوجستية الخاصة بالوفود الرسمية خلال المؤتمرات العالمية والقمم الثنائية أو الدولية، كاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي وغيرها.

ويهدف العقد المُبرم بين الطرفين إلى ترويج عروض التذاكر الخاصة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» في إفريقيا، كما من شأنه أن يعمل على استقطاب الزوار من كافة أرجاء القارة إلى الحدث الأضخم في تاريخ الوطن العربي على الإطلاق، والذي سيُمثل دفعة هائلة وغير مسبوقة في الآفاق التجارية والاقتصادية بين إفريقيا ودبي.