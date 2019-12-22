مكتب إقليمي المنظمة العالمية للمناطـــق الحـــرة فـــي صربيـــا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغراد: ”الخليج 365”

استضافت العاصمة الصربية بلجراد وفداً من المنظمة العالمية للمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة الذي استقبله سينسشا مالي وزير الشؤون المالية في صربيا، بهدف مناقشة دور المناطق الحرة الصربية في دفع عجلة النمو الاقتصادي الصربي وإدارة نمو واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلالها.

وتضمنت أجندة الاجتماع مقترحات الدكتور الزرعوني للعديد من مزايا التخطيط الاستراتيجي للمناطق الحرة الصربية والخدمات التي تقدمها المنظمة من خلالها مبادراتها التي ستسهم في ضمان دمجها بالكامل ضمن إطار سياسة التجارة والصناعة الوطنية الصربية، مؤكداً إمكانية استفادة المناطق الحرة الصربية من التجارب الفريدة التي تضمها المنظمة من خلال خبرائها والمناطق الحرة الأعضاء التي تعد ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر حيوية على صعيد العالم، حيث تضم المنظمة أكثر من 575 منطقة حرة من 125 دولة.

وأكد الدكتور الزرعوني أهمية الاستفادة من الفرص المجدية لتعزيز دور المناطق الحرة الصربية والارتقاء بها، داعياً الجانب الصربي إلى الاستفادة من تجربة المناطق الحرة حول العالم. ولاقى الاجتماع انطباعاً إيجابياً من الجانب الصربي الذي صمم على تمهيد أطر التعاون بين الجانبين.وعلى صعيد متصل، التقى الدكتور الزرعوني مع فلادان فاسيتش عمدة مدينة بيرو، حيث قام الجانبان بافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة لمنطقة جنوب شرق أوروبا والذي يقع في مقر غرفة التجارة في بيرو، ويهدف المكتب إلى وضع أطر التعاون بين المنظمة العالمية والجهات المعنية.