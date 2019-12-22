«استشارية أسواق المال» توصي بإنشاء جهة موحدة للتقاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت اللجنة الاستشارية لأسواق رأس المال اجتماعها برئاسة د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بتنظيم قطاع الأوراق المالية وترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية.

حضر الاجتماع الذي عقد بأبوظبي، أعضاء اللجنة ممثلو الأسواق المالية بالدولة وبورصة دبي للذهب والسلع والهيئات المناظرة بالمناطق الحرة والوسطاء وممثلو صناديق الاستثمار والشركات المساهمة العامة، إلى جانب فريق الهيئة، وأسفرت المناقشات التي جرت خلال الاجتماع عن التوصل إلى مجموعة من التوجيهات والتوصيات الرامية إلى تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

تم في بداية الاجتماع تسليط الضوء على أهم المشروعات والمبادرات التي تعمل عليها الهيئة، وكذلك المشروعات والأنظمة قيد الإصدار، وفيما يتعلق بشركات الوساطة، نوه الزعابي بأن الهيئة تعمل على مشروع رائد لتحويلها لشركات تقدم خدمات استثمارية متكاملة (Full- fledge)، بما يواكب التطور الكبير الذي تشهده أسواق الدولة في اتجاه الترقية لأسواق متقدمة، وبما يمكنها من تنويع أنشطتها وزيادة مصادر إيراداتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية بين شركات الخدمات المالية، ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميز.

وأضاف الزعابي أن الهيئة أطلقت استراتيجية متكاملة لتطوير سوق رأس المال الإسلامي، يجري بتنفيذها بالتنسيق مع الأسواق المالية في الدولة ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتعمل الهيئة حالياً- وبالتعاون مع الجهات المعنية- على إصدار مجموعة من الأنظمة التي من شأنها أن تعزز من نمو هذا القطاع في الدولة.

أما فيما يتعلق بالشركات المتعثرة والموقوفة عن التداول، فقد أكد الرئيس التنفيذي أن الهيئة وبالتعاون مع الأسواق المالية تواصل العمل بشكل حثيث على دراسة وضع الشركات على قائمة متابعة (Watch list)، وذلك بهدف مراقبتها باستمرار إلى أن تستوفي متطلبات وشروط الإدراج مرة أخرى.

وبالنسبة لترقية الأسواق على المؤشرات العالمية إلى أسواق متقدمة، أوضح أن الهيئة وبالتنسيق مع الأسواق المالية تعمل على خطة لاستيفاء متطلبات مزودي المؤشرات العالمية، وتتضمن الخطة العمل على التسوية النقدية، وإصدار نظام واعتماد قواعد المشتقات لسوق دبي، وتأسيس شركة تقاص مركزي مستقلة وكذلك جهة إيداع مركزي مستقلة، ويتوقع الانتهاء من كافة المتطلبات تحت اختصاص الهيئة والأسواق خلال عام 2020.

وناقشت اللجنة الاستشارية لأسواق المال خلال الاجتماع موضوع المقاصة المركزية، وأوصت بالعمل على إيجاد جهة تقاص مركزي موحدة على مستوى الدولة للسوقين، كونها أقل تكلفة وأكثر كفاءة من وجود شركة مستقلة لكل سوق على حدة، فضلاً عن أن ربط عمليات المقاصة المركزية مع المصرف المركزي بهدف التسوية النقدية؛ سيقلل الجهد ويزيد من كفاءة العمليات؛ بما يدعم التحول إلى أسواق أفقية ويستوفي متطلبات الترقية على المؤشرات العالمية.

ووجهت اللجنة إلى ضرورة أن يتم منح صانع السوق مجموعة من الحوافز، مثل رد جزء من العمولات( Rebate)، وذلك أسوة بالممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.