لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطـــاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة(51)



1-التسويق السيئ



من الضروري لكل شركة أن تعرف متطلبات العملاء بصورة جيدة لتعرف طرق التسويق المناسبة لهم، فالأمر أحيانا لا يحتاج لكلفة عالية بقدر الحاجة لفهم طرق الوصول للعملاء، ويمكن نشر الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما لابد من إبراز القيمة المميزة للمنتج في جميع وسائل الدعاية المختلفة لإقناع العملاء.

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2- غياب المساءلة



على الرغم من أهمية عدم الضغط على الموظفين المميزين، إلا أنه من الخطأ أيضاً تركهم يقودون المشاريع بمفردهم من دون توجيههم، وهذا لا يعني بالتأكيد التدخل في أعمالهم أو إملاء الأوامر عليهم.



3- الفشل في تحفيز الموظفين



لا تملك إدارات الشركات الوقت اللازم للتحقق من أداء موظفيها بشكل انفرادي، وقدرتهم على الانسجام بعملهم بالشكل الأمثل، وهذا ما يكون عادة من وظيفة قسم الموارد البشرية، إلا أنه من الصعب إيجاد الوقت لهذه الأمور. وغالباً لا يهتم الموظفون بالمال والمنصب بقدر اهتمامهم بكونهم جزءاً من فريق عمل ناجح قادر على تحقيق إنجاز مميز.