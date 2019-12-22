«إمارات» تعتزم افتتاح 20 محطة خدمة في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) عن افتتاحها، مؤخراً، لثلاث محطات خدمة جديدة في دبي، وذلك لتلبية احتياجات العملاء واستجابة للطلب المتنامي على منافذ بيع الوقود على مدار الساعة. تعمل «إمارات» على توسعة شبكة محطاتها، لضمان استيعاب التوسع العمراني، وذلك بافتتاح ثلاث محطات جديدة للتزود بالوقود، وهي «البصمة» و«الإمارات» على شارع الإمارات «العابر»، ومحطة «قريطيسه» على شارع دبي العين بالاتجاه إلى العين.

وتمثل محطات الخدمة التي افتتحت، مؤخراً، جيلاً جديداً من محطات التزود بالوقود، والذي يتميز بالتصميم العصري مع الحفاظ على هوية المؤسسة وعلامتها التجارية. وإضافة إلى منتجات الوقود، تتمثل الخدمات المتاحة لعملاء «إمارات» في متجر متنوع وخدمة «بيكريا» للمخبوزات الطازجة، و«كافيه أربيكا». كما سيتم افتتاح منافذ للوجبات السريعة في محطات الخدمة الجديدة قريباً. أيضاً تم تخصيص أماكن للصلاة لمرتادي المحطات.

وأعلنت «إمارات» عن خططها المستقبلية لافتتاح 4 محطات خدمة في إمارة دبي، و16 محطة في المناطق الشمالية حتى نهاية عام 2020.

وقال المهندس علي خليفة الشامسي، مدير عام «إمارات» «تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في تزويد عملائنا بخدمة مميزة في مواقع ملائمة يسهل الوصول إليها، حيث إن خطة (إمارات) الرئيسية جاءت لتمكننا من الوفاء بهذا الوعد، نظراً إلى أن وقت العميل ثمين، ويستحق الخدمة السريعة والفعالة، ونحن ندرك الحاجة إلى توفير الوصول السلس إلى العديد من المواقع الإضافية».

تتشكل شبكة «إمارات» من 63 محطة خدمة في دبي والمناطق الشمالية، يأتي بعضها مزوداً بمتجر «فريش بلس» المتنوع، و«بيكريا» و«كافيه أرابيكا»، إضافة إلى خدمات غسل السيارات، واستبدال الزيوت و«فاست تراك» لصيانة المركبات، وكذلك مراكز خدمة «شامل» لفحص وترخيص المركبات.