دبي ضمن أفضل 10 وجهات لقضاء رأس السنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صنفت صحيفة «ذي صن» البريطانية دبي ضمن أرقى الوجهات العالمية لقضاء ليلة رأس السنة الميلادية. وجاء في التعليق على الصور التي نشرتها الصحيفة أن دبي تعني أصالة الرحلات الفاخرة والجمع بين أشعة الشمس والاحتفال بليلة رأس السنة على الطريقة البريطانية في دبي.

وشهد قطاع الفنادق في دبي عشية رأس السنة 2020، معدلات إشغال مرتفعة، تجاوزت ال85%، فيما وصلت الإشغالات في المنشآت الفندقية في منطقة داون تاون دبي والجميرا وشارع الشيخ زايد إلى 100%؛ وذلك بسبب الحجوزات الفندقية المبكرة لقضاء عطلة رأس السنة؛ وذلك وفقاً لرصد أجرته ”الخليج 365” على مواقع الحجوزات.

وأظهرت مواقع الحجوزات أن بعض الشقق والفلل الخاصة و«البنتهاوس» عرضت بأسعار هائلة وصلت إلى 80 ألف درهم، لقاء قضاء ليلة رأس السنة، فيما تراوحت أسعار الغرف ضمن المنشآت الفندقية ما بين 800 درهم إلى 5000 درهم.

ورفعت العديد من الفنادق أسعار الغرف والشقق الفندقية لقضاء ليلة واحدة، بنسبة تتجاوز 200% مقارنة مع الأسعار في الأيام العادية.