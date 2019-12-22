«سيدات أعمال عجمان» يعزز استفادة عضواته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، حرص المجلس على تعزيز شراكاته وتعاونه مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير جملة من الخدمات والمبادرات الرائدة التي تخدم عضوات المجلس وسيدات ورائدات الأعمال وتواكب أنشطتهن المتنوعة، وتنفيذ العديد من الدورات وورش العمل العملية والنظرية والمعنية بالتدريب والاستشارات والتسويق، إلى جانب توفير باقة من الخصومات على المنتجات المختلفة بحسب أنشطة تلك الجهات.

وأوضحت أن مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان وقّع عدداً من مذكرات التفاهم مؤخرا مع عدد من الجهات وأصحاب الخبرة بما يخدم عضوات المجلس ويصب في تنمية مهارتهن، لتأتي مذكرات التفاهم انسجاماً مع المبادرات التي سينفذها المجلس خلال العام 2020 والمتضمنة ثلاث مبادرات جديدة وهي «نوصلك» والمعنية بتجهيز سيارة متنقلة «تراك» والتي توفر وسيلة تسويق متحركة لسيدة الأعمال، ومشروع «ضيافة» والذي يقدم المنتجات المحلية بأسلوب عصري، ومشروع «أناقة» وهومشغل خياطة.

ووقع المجلس مذكرة تفاهم مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، ووقع من جانب مجلس سيدات أعمال عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي، ومن جانب أكاديمية دبي لريادة الأعمال ابتهال الناجي مديرة الأكاديمية، حيث نصت المذكرة على تقديم خصومات على كافة البرامج التدريبية التي تنفذها الأكاديمية لعضوات المجلس.ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع «كوكب الشوكولاته» حيث وقع المذكرة ميسون أبو شقرة المدير التنفيذي، ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك وتنفيذ ورش عمل تدريبية.كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع «مستر تريلرز للأعمال المعدنية» حيث وقع المذكرة أحمد العامري، ونصت على تنظيم ورش تدريبية تستهدف عضوات المجلس .ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع مستشار الموضة سعيد الكرم العمري، بهدف تقديم الاستشارات وتنفيذ ورش ودورات تدريبية متخصصة عالية المستوى.