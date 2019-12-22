منتج مشترك بين «الإمارات للشحن» و«يو بي إس» قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

كشف نبيل سلطان، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات عن خطط لإطلاق منتج عالمي مشترك بين ذراع الشحن ف ي «طيران الإمارات»، وشركة «يو بي إس» الأمريكية، وذلك لتوفير خدمات الشحن المتخصصة لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي وما بعده.

وأكد سلطان ل«الخليج» أن المنتج الجديد بين الشركتين والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً، سيخلق خدمات ذات قيمة مضافة لقطاع الشحن، مشيراً إلى أن التعاون بين الشركتين سيسهم في تغطية أكبر للأسواق حول العالم، من خلال جلب قدرات الشركتين والطاقة الاستيعابية والمكاتب.

وقال سلطان إن التعاون يأتي تزامناً مع معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيكون عاملاً محفزاً لقطاع الشحن خلال عام 2020، حيث نتوقع أن يرتفع حجم الشحن الجوي من وإلى دبي بشكل كبير، وذلك اعتباراً من أبريل/نيسان 2020 مع تنشيط عملية التحضيرات للمعرض حتى تدشينه في أكتوبر/تشرين الأول، واستمراره على مدى 6 أشهر.

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وأضاف أنه سيتم التعاون بين «طيران الإمارات»؛ الشريك الرسمي الأول لمعرض إكسبو 2020 دبي، وشركة «يو بي إس» الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية للمعرض، حيث ستتم الاستفادة من مكاتب «يو بي إس» حول العالم، إضافة إلى استخدام الطاقة الاستيعابية لطيران الإمارات وشبكة رحلاتها حول العالم.

وأوضح أن المنتج العالمي المشترك بين «الإمارات» و«يو بي إس» سيكون منافساً من خلال المميزات الخاصة بالشحن وسرعة التخليص والتوصيل على مستوى العالم، لتغطية احتياجات معرض إكسبو 2020 بشكل خاص.

ولفت نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، إلى أن هذا التعاون يعتبر أول تنسيق مع شركة شحن أمريكية بهذا المستوى، حيث من المتوقع إن يكون هناك صدى إيجابي لهذا المنتج على مستوى العالم في جميع المستويات، من حيث المنافسة في الأسعار والخدمات.

وأشار إلى أن انتشار مكاتب شركة «يو بي إس» حول العالم، إضافة إلى حضورها في الأسواق، مع شبكة رحلات طيران الإمارات وطاقة الشحن للطائرات عريضة البدن، سيعمل على خلق منتج متكامل من خلال الاستغلال الأمثل لمزايا كل شركة. ولفت إلى أن هذا المنتج سيعمل على خدمة معرض إكسبو 2020 في البداية، وسيستمر مستقبلاً، حيث سيتم التعاون في تغطية الأسواق والاستغلال الأمثل لطاقة الشحن وتوزيع السعة.

وأوضح سلطان إن الناقلة تتطلع للفرص التي سيخلقها التعاون بين الشركتين، لاسيما مع بدء معرض إكسبو 2020 دبي، الذي سيسهم في تنشيط حركة الشحن الجوي.