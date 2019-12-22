اختتام مشروع التوعية حول تطبيق «دبي ريست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن اختتام مشروع التوعية الذي أطلقته حول تطبيقها الذكي «Dubai REST» في الجهات الحكومية.

واشتمل المشروع على مشاركة خمس جهات حكومية مرتبطة خدماتها مع قطاع التسجيل والخدمات، وضمت كلاً من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية الطوار، ومحكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي فرع القوز. وشهد المشروع مشاركة موظفي قطاع التسجيل والخدمات وموظفي إدارة سعادة المتعاملين في تغطية المنصة التي تم تركيبها في الجهات الحكومية.

ونجحت الدائرة خلال فترة إطلاق الحملة في نشر التوعية عن التطبيق الذكي الخاص بالدائرة، كما تم حصر نسبة المتعاملين في كل جهة. وعلى مستوى برنامج الشيخ زايد للإسكان بلغت نسبة سعادتهم 95%. وفي بلدية دبي - فرع الطوار بلغت نسبة سعادتهم 96%، بينما في محكمة الأحوال الشخصية لمحاكم دبي أعرب 97% من المتعاملين عن سعادتهم بهذه التجربة. وعلى مستوى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بلغت نسبة سعادتهم 95%، في حين ارتفعت نسبة السعادة إلى 99% في هيئة كهرباء ومياه دبي- فرع القوز.

وتعتزم الدائرة تنظيم المزيد من الدورات التدريبية والتوعوية للمتعاملين حول كيفية استخدام التطبيق الذكي في صالة تدريب المتعاملين وفي الجهات الحكومية الأخرى.