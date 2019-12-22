«مالية الشارقة» و«الشارقة الإسلامي» يطلقان خدمـة «المحفظة الرقمية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

وقعت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً، عقد خدمات مع مصرف الشارقة الإسلامي لتقديم «المحفظة الرقمية» للتيسير على مستخدمي نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، من عملاء المصرف وغيرهم للاستفادة من العديد من الخدمات المتطورة بالتعاون بين الدائرة والمصرف.

أكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي لحكومة الشارقة، ويسهل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، في الحصول على خدمات نظام الإيصال الذكي «تحصيل» ودفع رسوم المعاملات بطريقة سهلة ومبتكرة ومتاحة على مدار الساعة، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تبني الابتكار نهجاً في العمل الحكومي.

وأشار الصايغ إلى أن دائرة المالية المركزية من خلال هذه الشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي تتطلع إلى زيادة الميزات التنافسية لنظام الإيصال الذكي «تحصيل» الذي يختصر الجهد والوقت على المتعاملين، ويتلافى الأخطاء البشرية ومشكلات الدفع النقدي المتعددة، وفي نفس الوقت يتيح وصولاً أسرع إلى خدمات دفع رسوم المعاملات بأعلى معايير الأمان.

وثمّن محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي التعاون المستمر بين مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة المالية المركزية بالشارقة، والذي يتيح للجانبين التسهيل على العملاء، ويوفر لهم مرونة أكبر في خدمات الدفع، مؤكداً أن المصرف يسعى دائماً إلى تعزيز شراكاته مع الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية، من أجل تحقيق رؤية الإمارات 2021 والوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار. وأضاف أن «المحفظة الرقمية» ستعزز الخيارات الكثيرة، الإلكترونية والذكية، التي يوفرها مصرف الشارقة الإسلامي لعملائه، من أجل منحهم قدرة أكبر على الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع الالتزام بالتطوير المستمر للخدمات لتواكب أعلى المعايير العالمية.

وتتيح «المحفظة الرقمية» للمستخدمين إمكانية دفع فواتير الخدمات من خلال ربط منصة تطبيق تحصيل الخاصة بدائرة المالية المركزية ببوابة الدفع الإلكترونية لمصرف الشارقة الإسلامي، وتمكين عملاء ومستخدمي حساب أو تطبيق تحصيل من التحويل من وإلى حساباتهم الجارية والتوفير لدى مصرف الشارقة الإسلامي وغيرها من المصارف في دولة الإمارات.