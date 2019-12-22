السوق العقاري في الشارقة دائم الحداثة والتطور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أكد كليم بروير، الرئيس التنفيذي للعمليات في المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» أن المكتب الجديد للمعهد في الشارقة سيساهم بشكل إيجابي في مجتمعات واقتصادات المنطقة، وتشجيع التعاون في عالم التصميم والهندسة المعمارية، حيث نتطلع إلى تسهيل أنشطة المعهد بما في ذلك المحادثات وبرامج التعليم والمعارض، مشيراً إلى أن سوق العقارات في الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه الخصوص دائم الحداثة والتطور، حيث يتطلع عملاء هذا القطاع في الدولة إلى مجموعة واسعة من العوامل، أهمها الأداء البيئي وبيانات الاعتماد الخضراء، وهو ما يتبناه المعهد.

قال بروير في تصريحات للخليج إن هناك طلباً متزايداً على المهندسين المعماريين البريطانيين على مستوى العالم، كما أن النمو الاقتصادي انعكس إيجاباً على قطاع الهندسة المعمارية في الإمارات، حيث إنه من خلال وجودنا في الشارقة، سنكون قادرين على تقديم الخدمات محلياً، بما يتلاءم مع الاحتياجات المحددة لأعضائنا وشركائنا في المنطقة، مشيراً إلى أن لدى المعهد حالياً أكثر من 300 عضو منتسب في الإمارات، ونأمل في زيادة عدد الأعضاء في الإمارات ومنطقة الخليج.

ولفت بروير إلى أن الشارقة هي واحدة من المدن التي افتتح المعهد فيها مكتباً خارج المملكة المتحدة، إلى جانب شنغهاي، وسنقوم بتعيين موظفين للعمل مع أعضائنا وشركائنا في الشارقة. وتعكس هذه الخطوة التزامناً بمنطقة الخليج كمركز عالمي مهم للخدمات المعمارية. وأوضح بروير أن حالة الطوارئ المناخية العالمية تمثل التحدي الأكبر الذي يواجه كوكبنا واختصاصنا كمهندسين. ويحتاج مهندسو العمارة والبناء والفنيون إلى تبني المعايير الدولية بسرعة في مسائل مثل الطاقة التشغيلية واستهلاك الكربون والماء، حيث أطلق المعهد مؤخراً قائمة التحديات الخاصة به حتى عام 2030، والتي تتطلب أن تكون جميع الممارسات المعتمدة ملتزمة بأهداف معينة مطلوبة لمستقبل خالٍ من الكربون.

وأشار بروير إلى أن المعهد يعتبر هيئة عالمية ملتزمة بتميز القيادة في مجال الهندسة المعمارية في جميع أنحاء العالم، ولديها الآن 47000 عضو في 115 دولة، حيث يقوم المعهد بتطوير شبكته العالمية بشكل مستمر، بناءً على نموها الدولي وتنوعها.

وأوضح بروير أن تقرير معايير الأعمال لعام 2019 الصادر عن المعهد يستمد معلوماته من بيانات الممارسات المعتمدة، وقد تابع اتجاهات الأعمال في قطاعي الهندسة المعمارية والتشييد منذ عام 2012، حيث كشف التقرير أن إيرادات المشاريع التي أشرف عليها المعهد في الشرق الأوسط بلغت 131 مليون جنيه استرليني بما يعادل 626 مليون درهم إماراتي في عام 2019، صعوداً من 104 مليون جنيه استرليني «497 درهماً إماراتياً» في العام الماضي، وجاءت إيرادات الشرق الأوسط بعد آسيا وأوروبا من حيث ترتيبها على مستوى مناطق العالم.