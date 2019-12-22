رافق من هم أفضل منك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار أو إدارة المشاريع التجارية أو إدارة حياتك الخاصة، يبدو أن المستثمر الأسطوري وارين بافيت، دائماً ما يقدم النصائح المفيدة في هذا المجال، بناءً على خبرته الطويلة وتجاربه الحياتية المتعددة.

وقبل 15 عاماً، وبينما كان يتلقى بافيت أسئلة من المساهمين والمعجبين خلال الاجتماعي السنوي لشركة «بيركشاير هاثاواي»، سأله مراهق عن النصائح التي يمكنه تقديمها إلى الشباب ليصبحوا ناجحين في حياتهم. وكانت إجابة بافيت محددة ويمكن لأي شخص مهما كان عمره أو مجال عمله الاستفادة منها، حيث قال:

«من الأفضل مرافقة أشخاص أفضل منك. اختر شركاءً يتمتعون بسلوكيات أفضل من سلوكياتك، وفي النهاية ستنساق إلى طريقهم».

إن الأشخاص الذين ترافقهم يلعبون دوراً مهماً في مجال تقدمك الوظيفي، فعندما تختار إحاطة نفسك بأفراد أفضل وأكثر ذكاءً منك وتتعلم منهم عادات النجاح، فأنت تستخلص منهم الخبرة المطلوبة للتقدم إلى الأمام.

أما إذا قمت بالعكس، أي قضاء وقتك مع المتسكعين والمتشائمين، فمع مرور الوقت ستصبح مثلهم، ما يحد من نجاحك بشدة.

وعند التفكير في اتباع نصيحة بافيت لتحسين نفسك، فإن الخطوة الأولى تكمن في التحلي بالتواضع. من الطبيعي أن يحب المرء مرافقة أشخاص أقل ذكاءً ونجاحاً منه، حتى يشعر بأهميته بينهم.

اكتسب عقلية النمو بدلاً من ذلك، واختر بوعي الأشخاص الذين تريد مرافقتهم حتى تتمكن من اكتساب عاداتهم الإيجابية، وفي هذا السياق إليك أربعة أنواع من الأشخاص ننصحك بمرافقتهم:

1-الملتزمون بقيمهم

الأشخاص الناجحون لديهم التزام ثابت بالعيش وفقاً لقيمهم، وغالباً ما يقيسون نجاحهم وفقاً لذلك. وهذا هو حالهم بشكل خاص عندما تشتد عليهم الحياة، فمهما كانت الظروف التي يمرون بها، يتشبث هؤلاء بقيمهم الأساسية من أجل خدمة الآخرين على أفضل وجه.

2-المحبون لأعمالهم

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يقول تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة «أبل»: «افعل ما تحب، وضع كل جهدك فيه، ومن ثم استمتع».

3-المستمعون جيداً

إن الأشخاص الأكثر نجاحاً يستمعون جيداً للآخرين ويلتمسون المشورة والحكمة منهم، كما أنهم منفتحون على الآراء المختلفة لأنهم يدركون مدى أهميتها في تطوير ذاتهم وأعمالهم.

4-أصحاب النزاهة

يقول بافيت: «أنت تبحث عن 3 صفات عامة في أي شخص وهي الذكاء والنشاط والنزاهة، وإذا كان الشخص يفتقر للصفة الأخيرة، فلا داعي للاهتمام بأول صفتين». إن اختيارك إحاطة نفسك بأشخاص يتحلون بالنزاهة هو أمر أساسي، لأنك تستطيع الوثوق بهم.