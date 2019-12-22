اسـتمـرار موجـة النشـاط الاستثنـائي فـي الأسهـم العالميـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت مؤشرات الأسهم مواقعها المتقدمة التي أحرزتها على مدى أربعة أسابيع بدفع من العوامل الجيوسياسية ومن تقارير الأداء الاقتصادي، في مسار منسجم تماماً مع توقعات المحللين الذين أجمعوا في الغالب على انتقال كرنفالي من العام الحالي إلى العام المقبل.

جاء الإعلان عن اتفاقية مرحلية في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة قبل نهاية الأسبوع ليزيد من زخم التفاؤل الذي بدأ خجولاً مع تصريحات سابقة لمسؤولين من كلا الطرفين حول قرب إبرام اتفاق. كما زاد من جرعة الحماسة التي بدت على قوى السوق تغريدة الرئيس ترامب يوم الجمعة التي أكد فيها أنه تم إنجاز عمل ضخم في مفاوضات التجارة وأن الصين بدأت في استيراد منتجات زراعية أمريكية بكميات كبيرة، وأن الطريق مفتوح أمام المزيد.

ومنحت تقارير اقتصادية مشجعة أهمها تقرير ثقة المستهلكين الأمريكيين وتقرير الإنفاق للربع الثالث الذي تم تعديل نسبة الزيادة فيه من 2.9% إلى 3.2%، منحت المؤشرات جرعة أخرى من القوة لتسجل أرقاماً قياسية جديدة للأسبوع الرابع على التوالي عكسها مؤشر ناسداك في مكاسب بلغت 2.18%، وارتفع مؤشر «إس أند بي 500» خلال الأسبوع بنسبة 1.65% لترتفع مكاسبه التي انطلقت في موسم نتائج الشركات إلى 7% خلال الربع الأخير.

وكان لافتاً أداء مؤشر فاينانشل تايمز في لندن، وسط الرهان على انفراج في مفاوضات بريكست حيث شهد موجة تداولات هي الأنشط منذ بداية العام وبلغت مكاسبه 3.11% منهياً الأسبوع على 7582.48 نقطة. وتساوت مكاسب كل من داو جونز وشنجهاي في حدود واحد وربع في المئة، بينما انفرد مؤشر نيكي الياباني بالخسارة متراجعاً بنسبة 0.86% على مدار أيام التداول الخمسة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصيني شي جين بينج وإنه يجري حاليا ترتيب التوقيع الرسمي على الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن.

وكتب ترامب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «أجريت محادثات جيدة للغاية مع رئيس الصين شي بشأن اتفاقنا التجاري الضخم. الصين بدأت شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية (الأمريكية) وغيرها».

وتعد «المرحلة الأولى» حلاً جزئياً سيشهد زيادة الصين وارداتها من السلع الزراعية وغيرها من الولايات المتحدة في حين ستخفف واشنطن الرسوم الجمركية الضخمة على الواردات الصينية، إلا أن الاتفاق ما زال بعيداً عن التغييرات الأساسية في السياسات التجارية الصينية التي يطالب بها ترامب وسيتم تأجيلها إلى المرحلة الثانية.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الجمعة أن نظيره الأمريكي تخلى عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالمنيوم البرازيلية، وذلك إثر محادثة هاتفية بينهما.

وقال في شريط فيديو بثه على حسابه على فيسبوك أن ترامب «اقتنع بحججي وقرر عدم فرض رسوم على الصلب والالمنيوم» البرازيلي المصدر الى الولايات المتحدة.

وكان ترامب الذي هدد في بداية كانون الاول/‏ديسمبر بهذه العقوبات بسبب «تخفيض كبير» للعملة البرازيلية، تحدث الجمعة عبر تويتر عن «مباحثات مهمة» مع بولسونارو.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدةإن «العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل لم تكن يوماً أقوى مما هي الآن».

من جهته قال الرئيس البرازيلي «تلقيت اتصالا هاتفيا من دونالد ترامب. لقد أجرينا مباحثات استمرت نحو 15 دقيقة في إطار من الود والاحترام الواجب بين رئيسي دولتين».

وفي سياق تعرضه لتخلي ترامب عن الرسوم قال بولسونارو، الذي كان نفى في الايام الاخيرة تلاعب بلاده بعملتها، ان «الولايات المتحدة هي شريكتنا الكبيرة ولدينا الكثير من القواسم المشتركة. والصداقة الشخصية والود الذي بيننا ازداد قوة».

وكان ترامب أعلن في آذار/‏مارس 2018 فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والالمنيوم من عدة دول قبل أن يلغيها بعد بضعة أشهر بالنسبة للارجنتين والبرازيل ودول أخرى.

وفي مقابل هذا الاعفاء قبلت البرازيل تحديد حصص تصدير.

واستوردت الولايات المتحدة في 2018 اكثر من 3,98 مليون طن من الصلب من البرازيل تبلغ قيمتها نحو 2,5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة الأمريكية.