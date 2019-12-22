شكرا لقرائتكم خبر عن 173 مليار يورو لتقليص الغازات الدفيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 173 مليار يورو لتقليص الغازات الدفيئة تاريخ النشر: 22/12/2019 استمع اعتمدت النمسا استراتيجية جديدة لسياسات الطاقة والمناخ، تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 36% بحلول عام 2030 بكلفة 173 مليار يورو.

وتأتي الخطة في إطار الالتزام بتنفيذ الأهداف التي وضعها الاتحاد لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، عن طريق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة في الدول الأعضاء. وتتضمن الخطة استخدام الكهرباء المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2030 وزيادة مصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50% في قطاع البناء.(وام)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 173 مليار يورو لتقليص الغازات الدفيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.