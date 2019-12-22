شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا وراء ارتفاع الطلب الصيني على الفولاذ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ديفيد فيكالنج *

هل تراهن الصين على جولة جديدة من المحفزات؟ يبدو أن بعض المحللين في أسواق المعادن العالمية يعتقدون ذلك.

فقد ارتفعت أسعار خام الحديد في سنغافورة في الأسبوع الثاني من ديسمبر/كانون الأول متجاوزة أعلى رقم بلغته في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 21٪. ويبدو أن هناك نشاطاً حقيقياً وراء هذا المسار الصعودي، فقد سجلت الواردات الصينية من لفائف الحديد في أكتوبر/تشرين الأول أسرع وتيرة نمو على أساس سنوي منذ ما يقرب من عامين.

وفي حين ارتفع المؤشر الرئيسي لخام الحديد الصيني في داليان بنسبة 10٪ خلال الشهر الحالي، فقد ارتفعت أسعار الصلب المحلية أيضاً، مما يشير إلى وجود طلب حقيقي هناك.

ومثل هذه التحركات لا تشكل مفاجأة في الواقع. فقد دأبت الحكومة الصينية على دفع البنوك الحكومية لمنح محفزات لبعض القطاعات الصناعية، كلما تعرض الاقتصاد لتباطؤ أو ركود. ويقدم بيان المكتب السياسي الأخير والذي أكد الالتزام بتحقيق معدلات نمو اقتصادي معقولة، ما يبشر بوجود حوافز من نوع ما ليست بعيدة.

ووجود مثل هذه المؤشرات على حوافز قريبة كفيل بتفسير أسباب الاتجاه الصعودي في أسعار الفولاذ في الصين. فقد ارتفعت أسعار الفولاذ المقوى والتي تباع منذ أكثر من عام بحسميات أكبر من تلك التي تمنح لقضبان حديد التسليح، لتصل إلى 212 يوان (30.15 دولار).

وتعد هذه أخباراً مشجعة لقوى السوق. فكُلفة إنتاج طن لفائف قضبان الفولاذ يزيد 100 يوان على إعادة صهره وتقطيعه، ما يعني نظرياً استيراده جاهزاً بنفس التكاليف أو بكُلفة أقل. وعندما يتم تسعيره بحسميات فهذا يدل على أن القسم الأعظم من الطلب الصيني مدفوع من قطاع الإنشاءات الذي يستخدم قضبان الحديد المعاد صهرها، بينما يفضل القطاع الصناعي لفائف الحديد المصنعة. وهذا بدوره يقدم الدليل على وجود اقتصاد مدعوم بالبنية التحتية الحكومية، والإنفاق العقاري، وليس من طلب القطاع الخاص على السيارات والآلات والسلع الاستهلاكية. وعندما يرتفع الطلب على لفائف الفولاذ فذلك يعني أن الاقتصاد يستعيد بعضاً من زخمه.

وما يثير القلق في هذا التحليل أن هناك دليلاً على طفرة في القطاع الصناعي فقط. فقد نمت استثمارات الأصول الثابتة في التصنيع خلال هذا العام حتى أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة 2.6٪ مقارنة بالعام السابق، مع تراجع في إنتاج السيارات. وكان قطاع التعدين الأوفر حظاً في نمو الاستثمارات، وهو ما يعد مشكلة بالنسبة لأسعار السلع الأساسية؛ لأن المعروض منها سيرتفع قريباً.

هناك نظرية أفضل لتفسير ما يحدث تستند إلى تحليل مخزونات الشركات. ففي العادة تميل مخزونات الصلب إلى الانخفاض قرب نهاية السنة التقويمية؛ حيث يبدأ القطاع الصناعي في خفض وتيرة إنتاجيته قبل السنة القمرية الجديدة؛ لكن السوق يبدو بحاجة إلى المزيد من السلع هذه المرة. فقد تقلصت مخزونات مصاهر لفائف الحديد المدرفلة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2016، لتصل إلى 765900 طن فقط، وفقاً لبيانات «ماي ستيل» في سنغافورة. كما أن مخزونات مصاهر تيانجين لم تتجاوز 6810 أطنان الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى في تاريخها.

ويبدو أن الصورة الهشة للاقتصاد الصيني خلال الأشهر الأخيرة تسببت في كبح وتيرة الإنتاج الذي انخفض إلى ما دون حاجة القطاع الصناعي خلال أشهر الشتاء ذات الأداء البطيء. وتسعى المصاهر جاهدة لتعويض النقص بالاستيراد؛ لترميم مخزوناتها. ومثل هذا النشاط قد لا يتجاوز مجرد كونه طفرة عابرة.

* بلومبيرج