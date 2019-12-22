شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثالث بفضل آمال التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط أول أمس الجمعة، لكن كلاً من خامي القياس حققا مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي وسط انحسار توترات التجارة الأمريكية الصينية، ما عزز ثقة الشركات وتوقعات نمو الاقتصاد العالمي.
وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت عند 66.14 دولار للبرميل، منخفضاً 40 سنتاً بما يعادل 0.6%، لكن بمكاسب أسبوعية حوالي 1.4%. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 60.44 دولار للبرميل، بانخفاض 40 سنتاً أو 1.21%، وبمكاسب نحو 0.6% على مدار الأسبوع.
وعزز التقدم في تسوية نزاع التجارة بين أكبر بلدين مستهلكين للنفط في العالم توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.
وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، «(التركيز) مازال منصباً على التطورات المتعلقة بوضع التجارة الأمريكية الصينية، ومع قدر كاف من الأخبار الإيجابية طوال الأسبوع». كانت الصين أعلنت الخميس عن قائمة إعفاءات جمركية على ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة، بعد أيام من قول واشنطن وبكين إن من المقرر توقيع اتفاق تجارة أولي في يناير/ كانون الثاني. (رويترز)
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