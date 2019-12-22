مطارات أبوظبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

كرّمت مطارات أبوظبي شركاءها الاستراتيجيين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بالنظر إلى إسهاماتهم المستمرة ودعمهم المتواصل لمسيرة الشركة وعملياتها، على مدى عام 2019.

جاء ذلك خلال فعالية جرى تنظيمها مؤخراً في أبوظبي، وسلطت مطارات أبوظبي من خلالها الضوء على التزامها المستمر بالتعاون مع الأطراف المعنية وشركائها، والتأكيد على متانة العلاقة التي تربطها بهم، في جميع العمليات المتعلقة بقطاع الطيران من خدمات المسافرين وعمليات الشحن، إلى جانب الخدمات المقدمة للمنطقة الحرة والدورات التدريبية والتطويرية لمختلف المعنيين في الشركة والقطاع.

وجرى خلال الحفل تقديم 26 جائزة لشركات وجهات من مختلف المجالات في قطاع الطيران والمؤسسات والأجهزة الحكومية التي تدعم عمليات مطارات أبوظبي، وذلك ضمن مجموعة من الفئات المرتبطة بأداء هذه الجهات، ونتائجها المسجلة في المرافق التابعة لمطارات أبوظبي.

Advertisements

وضمت قائمة الفائزين: طيران بيمان بنجلاديش التي حازت جائزة أفضل شركة طيران عن فئة حمولة الركاب، فيما حظيت شركة الطيران العماني بجائزة أفضل شركة طيران عن فئة دقة مواعيد الإقلاع، وفازت الخطوط الجوية الكويتية بجائزة أفضل شركة طيران عن فئة دقة مواعيد الوصول، وحصدت الاتحاد لخدمات المطار جائزتين، عن فئة التحسن في مستوى الخدمات من حيث دقة مواعيد الوصول، وفئة خدمات تسليم الحقائب.

وشملت قائمة الفائزين أيضاً كلاً من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والإدارة العامة للجمارك، وإدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات، ومركز عمليات الاتحاد للطيران، وعمليات المحطات وإدارة المرافق، وغيرها.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تحرص مطارات أبوظبي على تعزيز مستويات الثقة مع شركائها لمواصلة العمل معهم في تنفيذ أعلى مستوى من العمليات، ووفق أفضل معايير السلاسة والسرعة عالمياً وعلى مدار الساعة، وهذا الحفل يسلط الضوء على إنجازاتهم على كافة الصعد طوال العام، ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذه الإنجازات التي حققتها الأطراف المعنية، وأود أن أتقدم بالشكر والتقدير لهم على عملهم الجاد، وتفانيهم خلال العام الجاري، وهو ما يتيح لنا التعاون لمصلحة الجميع، وبدء مرحلة جديدة من التميز خلال عام 2020».

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «يعتبر الدعم المستمر الذي يقدمه لنا شركاؤنا ثروةً تسهم في تطور بنيتنا التحتية وعملياتنا الواسعة التي تتيح استقبال أكثر من 20 مليون مسافر سنوياً إلى أبوظبي، حيث تستعد مطارات أبوظبي للمضي قدماً خلال الخمسين عاماً المقبلة، بالاعتماد على مساهمات شركائنا في أهم المشاريع والعمليات المعقدة التي نخوضها، بما يدعم ويعزز من نمونا. وأود أن أعبر عن امتناننا لشركائنا الموثوقين والذين انضموا إلينا في هذا الحفل الكريم».