انخفاض هامشي للذهب خلال الأسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، وسط ضغوط شهية المخاطرة المتزايدة على خلفية الآمال التجارية، ليسجل خسائر أسبوعية طفيفة.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً مع مكاسب الدولار، وإقبال المستثمرين على أسواق الأصول الخطرة؛ حيث حققت الأسهم الأمريكية والأوروبية مستويات قياسية وسط آمال توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الشهر المقبل. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع نظيره الصين بشأن الصفقة التجارية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.1% خلال الربع الثالث بالقراءة النهائية، كما ارتفع الدخل والإنفاق الشخصي الأمريكي خلال الشهر الماضي، وارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري لأعلى مستوى في 7 شهور. وعند التسوية، تراجع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2% ليسجل 1480.90 دولار للأوقية.

وخلال الأسبوع المنتهي الجمعة، سجل المعدن الأصفر خسائر هامشية بلغت 0.02%، وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة هامشية 0.09% ليصل إلى 1477.61 دولار للأوقية.