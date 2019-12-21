أرامكو تشكل 15% من حجم الطروحات العامة عالميا في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

عزز الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط أرامكو السعودية والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الالكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج من سوق الطروحات الأولية لعام 2019، بحسب بيانات رفينيتيف، مشيرة إلى أن أرامكو وحدها شكلت 15% من أحجام الطروح العامة الأولية عالميا للعام الحالي.

وأوضحت وكالة رويترز أمس، أن الإدراجين الضخمين لأرامكو السعودية وعلي بابا أنقذا عام 2019 الذي اتسم بالتباطؤ بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية بعد تراجعات الأسعار وسلسلة من الطروح العامة الأولية التي لم تتم.

وأفادت بيانات رفينيتيف، أن حصيلة أسواق الأسهم العالمية تراجعت 4.7% إلى 659 مليار دولار في 2019، وهو الرقم الذي عززه الطرح الأولي القياسي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو، والذي جمع 25.6 مليار دولار، والإدراج الثانوي لعملاق التجارة الالكترونية الصيني علي بابا في هونج كونج وجمع 13.5 مليار دولار.

Advertisements

وكانت الخسارة الأكبر خلال العام لشركة وي ورك الأمريكية للمساحات الإدارية بعد أن هوى تقييمها من 47 مليار دولار خلال جولة خاصة لجمع التمويل في يناير إلى ما بين 10 مليارات و12 مليار دولار لطرحها الأولي الذي كان مقترحا ثم ألغي لاحقا.

ومن أبرز الإلغاءات الأخرى ري أشور، ذراع مجموعة إعادة التأمين سويس ري في بريطانيا، وفريتي الإيطالية لصناعة اليخوت الفارهة.

وسلطت عمليات إلغاء الطروح الضوء على تراجع الاقتصاد العالمي والتقلبات السياسية، إذ تأثرت صفقات آسيوية سلبا جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج.

وقال مصرفيون إنه يبدو أيضا أن السوق تخضع لتغير هيكلي، إذ تجمع شركات عدة، ولا سيما شركات التكنولوجيا، مبالغ أكبر من المال من مستثمري رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر.

وجمعت شركات الاستثمار المباشر مبالغ قياسية في السنوات الأخيرة، بينما يزداد نشاط صناديق الثروة السيادية في أسواق الأسهم العالمية. ولشركة الاستثمار اليابانية سوفت بنك وحدها أكثر من 100 مليار دولار في صندوقها رؤية، وتعكف على جمع 100 مليار أخرى لصندوق ثان.