المنشآت الصحية تستطيع إعارة 20% من عمالتها عبر «أجير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إعارة العاملين بين منشآت القطاع الصحي عبر برنامج «أجير»، وفق شروط محددة من بينها ألا تتم إعارة أكثر من 20% من عمالة المنشأة، وألا تزيد مدة الإعارة عن 12 شهرا خلال عامين.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس على موقعها أن إتاحتها خدمة جديدة عبر برنامج «أجير» تتمثل في إمكانية الإعارة الموقتة للعاملين في منشآت القطاع الخاص في المجال الصحي، وذلك عبر البوابة الالكترونية لبرنامج «أجير»، والتي تهدف إلى تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة الموجودة في المملكة، ليصل إجمالي عدد القطاعات الخاضعة لهذا النظام إلى 4 قطاعات.

شروط للإعارة

وقالت الوزارة إن إعارة العاملين بين القطاعات المشمولة بنظام أجير تتم بشكل الكتروني من خلال برنامج «أجير»، مشددة على أنها ستكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها مسبقا، والتي تشمل أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط نفسه، وأن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، ولا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين، ولا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية في المنشأة.

إصدار ترخيص

وأكدت وزارة العمل على المنشآت الصحية الالتزام بالحد الأدنى من الكوادر حسب اشتراطات وزارة الصحة.

وذكرت أنه لإتمام الإعارة يلزم إصدار ترخيص مزاولة المهنة من قبل وزارة الصحة لكل الممارسين الصحيين للجهة المعار إليها.

ودعت المنشآت الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الدخول إلى البوابة الالكترونية للبرنامج أو من خلال الرابط: https://www.ajeer.com.sa/.

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تدوير الخبرات

وأفادت بأن برنامج أجير للمنشآت يتيح إعارة خدمات عمالتها الفائضة للمنشآت الأخرى بشكل موقت بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تقليل وقت وجهد الوصول إلى الأيدي العاملة وتوفيرها بشكل أسرع، إضافة إلى تدوير الخبرات داخل سوق العمل، وضمان الحماية من مخالفات أنظمته.

تغطية الاحتياج

وأطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج أجير عام 2014، وذلك للمساهمة في تنظيم وتيسير الوصول إلى القوى العاملة، حيث يهدف إلى الاستفادة من القوى الموجودة في المملكة بدلا عن الاستقدام، بما يحقق تغطية احتياج السوق ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة فيه، وأتاح البرنامج في وقت سابق الإعارة الموقتة في ثلاثة قطاعات، هي التشييد والبناء والزراعة والصيدلة.

إعارة العاملين بين المنشآت الصحية

4 أهداف:

تدوير الخبرات داخل سوق العمل السعودي

تفادي مخالفات سوق العمل ولوائحه

تسهيل الوصول للأيدي العاملة وتوفيرها للمنشآت

ضمان الحماية من مخالفات أنظمة العمل

4 شروط للإعارة الموقتة:

أن تكون المنشأتان تمارسان النشاط نفسه

أن تكون المنشأة المعار لها في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق

ألا تتجاوز فترة الإعارة مدة 12 شهرا خلال عامين

ألا تتم إعارة أكثر من 20% من العمالة الأجنبية للمنشأة

4 خطوات لإصدار إشعار «أجير» لعمالة القطاع الصحي:

التسجيل بنظام أجير

إنشاء عقد خدمات العمالة من المنشأة المزودة

الموافقة على العقد من المنشأة المستفيدة

إصدار إشعار

4 قطاعات متاحة إعارة عامليها