شكرا لقرائتكم خبر عن أندرو بيلي محافظاً لبنك إنجلتـرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير «أندرو بيلي» الرئيس الحالي لهيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة ليكون محافظ بنك إنجلترا الجديد خلفاً ل«مارك كارني». وأعلن وزير المالية البريطاني «ساجد جاويد»، أمس، قرار تعيين «أندرو بيلي» في المنصب. وبحسب البيان الذي نشره بنك إنجلترا، فإن الملكة إليزابيث قامت بالتصديق على قرار التعيين، ومن المقرر أن يتسلم «بيلي» مهام المنصب الجديد في 16 مارس/‏آذار، ليكون المحافظ رقم 121 للمركزي البريطاني في فترة ولاية مدتها 8 سنوات.

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