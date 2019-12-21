شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولاته أمس على ارتفاع . وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.59 نقطة بما يعادل 0.27 بالمائة ليصل إلى 28454.55 نقطة، فيما صعد ستاندرد اند بورز 18.82 نقطة أو 0.49 بالمائة مسجلاً 3221.19 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 37.74 نقطة أو 0.42 بالمائة إلى 8924.96 نقطة.

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