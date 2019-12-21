شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تحديات تواجه قطاع الكسارات والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية سليمان العثيم، أن رجال الأعمال رصدوا 10 تحديات تواجه قطاع الكسارات، على رأسها أنه يجب مساواة القطاع بقطاع الصناعة من حيث تكلفة الطاقة ورسوم العمالة، والسماح لهم بالتصدير للخارج، وضرورة الإعفاء من الضمان البنكي، وصعوبة الحصول على عمالة وطنية فنية في الميكانيكا والصيانة بالمحاجر التي تبعد عن النطاق العمراني، السماح بالتصدير بنسبة لا تزيد على ٥٠٪ من الإنتاج، ضرورة إيقاف أعمال الكسارات التي لا تحمل رخصا رسمية، وعدم وضوح اشتراطات هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حيث تتعدد طلبات شروط الفلاتر، وجود تداخل بين البلديات والثروة المعدنية فيما يتعلق بالتراخيص.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية أمس بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، مع عدد من المستثمرين في قطاع الكسارات؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية سليمان العثيم، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تمكين القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030، معربا عن سعادته بمستوى مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وطرحهم لكافة التحديات التي تواجههم.

وطالب العثيم بسرعة التوصل إلى حلول لهذه التحديات التي تواجه قطاع الكسارات.