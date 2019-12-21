شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تحديات تواجه قطاع الكسارات والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية أمس بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، مع عدد من المستثمرين في قطاع الكسارات؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للتعدين بمجلس الغرف السعودية سليمان العثيم، أن هذا الاجتماع يأتي في ظل توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تمكين القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030، معربا عن سعادته بمستوى مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين وطرحهم لكافة التحديات التي تواجههم.
وطالب العثيم بسرعة التوصل إلى حلول لهذه التحديات التي تواجه قطاع الكسارات.
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