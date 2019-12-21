شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع إلى 1477.28 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية.
ولامست الأسهم العالمية مستويات قياسية مرتفعة بعد أن توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري أولي، بينما تماسك الدولار بالقرب من ذروة أسبوع وهو المستوى الذي بلغه في الجلسة السابقة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين: إن البلدين قد يوقعان ما يُطلق عليه اتفاق المرحلة واحد التجاري في مطلع يناير، مضيفا إن الاتفاق لن يخضع لإعادة التفاوض.
وكشفت وزارة المالية الصينية عن قائمة جديدة لإعفاءات من رسوم جمركية على الواردات لمدة عام، اعتبارا من 26 ديسمبر تشمل ستة منتجات كيماوية ونفطية من الولايات المتحدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1941.87 دولار للأوقية، ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.
وبلغ المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع السيارات أعلى مستوى على الإطلاق عند 1998.43 دولار في وقت سابق من الأسبوع، بفعل أزمة مستمرة في المعروض، وهو ما تفاقم بعد إغلاق مناجم في الآونة الأخيرة في جنوب إفريقيا وهي منتج كبير.
وتراجعت الفضة 0.1% إلى 17.04 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 931.44 دولار. لكن المعدنين يتجهان لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.
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