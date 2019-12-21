شكرا لقرائتكم خبر عن 236 مليار ريال صادرات المملكة السلعية في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت قيمة الصادرات السلعية نحو 236.080 مليار ريال، في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ288.432 مليار في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض 18.2%، فيما تراجعت على أساس ربعي بنحو 7.7%، مقارنة بـ19.633 مليار ريال في الربع الثاني من 2019.

ووفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في ”الخليج 365” استنادا على تقرير هيئة الإحصاء، فإن قيمة الصادرات البترولية بلغت 181.319 مليار ريال، في الربع الثالث، منخفضة 21.5%، مقارنة بـ230.491 مليار ريال في الربع المماثل من 2018، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 80.1% في الربع الثالث من 2018 إلى 76.8% في الربع ذاته من 2019.

وأشار الرصد إلى أن قيمة الصادرات البترولية انخفضت في الربع الثالث على أساس ربعي، بنسبة 9.3%، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.

ولفت الرصد إلى أن قيمة الصادرات غير البترولية سجلت نحو 54.761 مليار ريال في الربع الثالث من 2019، مقابل، 57.490 مليار في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض 4.7%، فيما ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الإصدارات من 19.9% في الربع الثالث 2018، إلى 23.2% في الربع الذاته من العام الحالي.

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وبحسب الرصد انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع الثاني، بمقدار 1.151 مليار ريال بنسبة 2.1%.

وتصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 18.4 مليار ريال، بنسبة انخفاض 9.9%، فيما تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بنحو 16.8 مليار ريال، وفي المركز الثالث المعادن العادية ومصنوعاتها بـ3.8 مليار ريال، وجاءت معدات النقل وأجزاؤها رابعة بنحو 3.6 مليار ريال، بينما جاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها خامسا بنحو 3.2 مليار ريال مرتفعة 14.3%.

ولفت الرصد إلى أن اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات المقلدة جاءت في المركز السادس لصادرات المنتجات غير البترولية بنحو 1.4 مليار ريال، بارتفاع 82.8%، فيما تلتها المواد الغذائية المحضرة والمشروبات والخل والتبغ بنحو 1.4 مليار ريال بزيادة 5.3%، ثم الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بـ1.3 مليار ريال بزيادة 5.6%، والتحف الفنية والقطع الأثرية بـ927 مليون ريال بزيادة 842.1%.

وجاءت بقية السلع بقيمة 3.7 مليار ريال بانخفاض قدره 4.2%.