شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض إلى 66.47 دولار والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع برنت سبعة سنتات إلى 66.47 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا أسبوعيا بنحو 2%، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 61.08 دولار للبرميل، ليربح نحو 1.5% في الأسبوع.
وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.
وأعلنت الصين أمس الأول عن قائمة لإعفاء واردات ستة منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية يناير. وزاد سعر برنت 23% مقارنة مع مستواه في بداية العام. وانخفضت أسعار النفط نحو 20% في 2018.
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