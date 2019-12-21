شكرا لقرائتكم خبر عن 86 مليوناً غرامة على «فولكس فاجن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمرت محكمة اتحادية أسترالية أمس الجمعة شركة السيارات الألمانية العملاقة «فولكس فاجن» إيه.جي بدفع 125 مليون دولار أسترالي (86 مليون دولار أمريكي) كغرامات بسبب انتهاك معايير انبعاثات الديزل والاستهانة بقانون حماية المستهلك.

وقالت لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (إيه.سي.سي.سي) إن المبلغ هو أكبر غرامة تفرضها محكمة أسترالية على الإطلاق بسبب انتهاك قانون حماية المستهلك الأسترالي.

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