«نستلة» تبيع 60% من حصتها في «هيرتا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستلة الخميس موافقتها على بيع 60% من حصتها في شركة صناعة النقانق (السوسيس) الألمانية هيرتا، في إطار اتجاه الشركة السويسرية نحو التركيز على إنتاج المنتجات الغذائية الصحية النباتية.

وستشتري شركة كاسا تاراديللاس الإسبانية حصة الشركة السويسرية، حيث ستتشارك كاسا في ملكية هيرتا مع نستلة من خلال شركة مشتركة.

Advertisements

وذكرت نستلة أنها ستظل محتفظة بملكية قطاع إنتاج النقانق النباتية في هيرتا ومنتجات لحم الخنزير، في إطار تركيزها المتزايد على الأطعمة النباتية.

تقدر القيمة السوقية لشركة هيرتا بحوالي 690 مليون يورو (768 مليون دولار).

(د ب أ)