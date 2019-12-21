شكرا لقرائتكم خبر عن «شل» تتوقع تكبد تكاليف بـ 2.3 مليار دولار وتخفض المبيعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت رويال داتش شل أمس الجمعة، إنها تتوقع تكبد تكاليف لانخفاض القيمة تصل إلى 2.3 مليار دولار في الربع الأخير من العام وقلصت توقعاتها لمبيعات إنتاج النفط الفصلية، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة البريطانية الهولندية تباطؤ الطلب على النفط والغاز.
وحذرت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول من أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قد تؤثر سلبا في الطلب وتلحق ضرراً بأداء الشركة.
وقالت شل إنها تتوقع أن تبلغ مبيعات إنتاج النفط ما يتراوح بين 6.5 وسبعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الرابع مقارنة مع تقديرها السابق عندما يتراوح بين 6.65 و7.05 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً.
كما حذرت الشركة، التي تفوقت على توقعات الأرباح في الربع الثالث بفضل تجارة قوية للنفط والغاز، من أن ارتفاع الضرائب سيؤثر سلباً على الأرباح بما يتراوح بين 500 مليون و600 مليون دولار تقريباً في الربع الأخير من العام.
وقالت شل إنه من المتوقع أن تتراوح تكاليف انخفاض القيمة بعد الضرائب بين 1.7 مليار دولار و2.3 مليار دولار في الربع الرابع.
وأضافت الشركة أنها تتوقع عمليات شطب إضافية لآبار في نطاق 100 و200 مليون دولار في الفترة، بينما من المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية لعام 2019 النطاق الأدنى لتوقعاتها الاسترشادية. (رويترز)
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