أســـبوع خدمـــة لســـيارات «رولز-رويس» في المركز الميكانيكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



توجّه مُلّاك سيارات «رولز-رويس» من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومن مسافات بعيدة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من أسبوع الخدمة الأوّل الذي ينظّمه المركز الميكانيكي للخليج العربي.

وقد استفاد أكثر من 250 شخصاً من مالكي سيارات «رولز-رويس» من معاينة شاملة لسياراتهم أجراها خبراء «رولز-رويس» القادمون من جودوود، المملكة المتّحدة.

وقال ممدوح خيرالله، المدير العام للمركز الميكانيكي للخليج العربي: «يؤكّد أسبوع الخدمة لسيارات «رولز-رويس»تفانينا تجاه عملائنا والتزامنا بالحفاظ على هذه السيارات بحالة ممتازة. ويعدّ هذا الحدث فرصة مثالية لتسليط الضوء على منشآتنا في المركز الميكانيكي للخليج العربي ومستوى الخبرة الفنية العالي جداً الذي يتمتّع به اختصاصيو الخدمة لدينا».

أُقيم أسبوع الخدمة في المقرّ الرئيسي للمركز الميكانيكي للخليج العربي، على شارع الشيخ زايد، واستفاد منه 40 عميلاً وصلوا خلال الساعات الثلاث الأولى ليرتفع هذا العدد إلى 60 في نهاية اليوم الأوّل. وقد بلغ عدد المستفيدين الإجمالي 251 شخصاً من مُلّاك سيارات «رولز-رويس» خلال الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة دبي تحتضن أكبر عدد من سيارات«رولز-رويس» في العالم مما يسمح لمئات العملاء بالاستفادة من أسبوع الخدمة يومياً.