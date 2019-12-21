شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث رغم الانخفاض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط قليلاً؛ لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي؛ بعد أن ارتفعت ثقة الشركات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي؛ بفضل تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع برنت سبعة سنتات إلى 66.47 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنحو اثنين في المئة، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات إلى 61.08 دولار للبرميل، ليربح نحو 1.5 في المئة في الأسبوع.

وعزز إحراز تقدم في النزاع التجاري المستمر منذ فترة طويلة بين أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم (الولايات المتحدة والصين)، التوقعات بارتفاع الطلب على الطاقة في العام القادم.

وأعلنت الصين، الخميس، عن قائمة لإعفاء واردات ست منتجات نفطية وكيماوية من الولايات المتحدة من رسوم جمركية، بعد أيام من إعلان واشنطن وبكين عن اتفاق تجاري مؤقت من المقرر توقيعه في بداية يناير/كانون الثاني.

وبحسب استطلاعات للرأي من المرجح أن تتفادى معظم الاقتصادات الكبرى الركود في الوقت الحالي؛ لكن النمو سيظل فاتراً في 2020.

وزاد سعر برنت 23 في المئة، مقارنة مع مستواه في بداية العام. وانخفضت أسعار النفط نحو 20 في المئة في 2018.

ورفع «يو.بي.إس» توقعاته لسعر النفط لعام 2020؛ لكنه يتوقع أيضاً أن تشهد سوق النفط فائضاً في المعروض بمقدار 0.3 مليون برميل يومياً في العام القادم.

من جهة أخرى، يعتقد معهد التمويل الدولي أن قرار منظمة أوبك والحلفاء من منتجي الخام بشأن تعميق اتفاق خفض الإنتاج قد يكون غير كاف لكبح فائض المعروض في عام 2020 وبالتالي تحقيق التوازن في السوق.

وبحسب تقديرات تقرير حديث صادر عن المعهد الدولي، فإنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الوقود بنحو مليون برميل يومياً في عام 2020 بعد تقديرات بارتفاع 0.2 مليون برميل يومياً في العام الجاري، كما يتوقع التقرير انخفاضاً في متوسط أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في عام 2020 مقارنة مع 64 دولاراً للبرميل في عام 2019، وتشير العقود المستقبلية للنفط لانخفاض الأسعار إلى 62 دولاراً في المتوسط خلال عام 2020.

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في حين أن توقعات وكالة بلومبيرج بالإجماع تشير إلى خفض إضافي في أسعار النفط إلى مستوى 61 دولاراً للبرميل في العام الجديد.

وتعتبر الزيادة المعتدلة الأخيرة في أسعار خام برنت مدفوعة إلى حد كبير بتلاشي حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين والبريكست، والتي من المرجح أن تكون تأثيرات قصيرة الأجل.

ومن جانبها، وافقت السعودية على تقليص إنتاجها النفطي بنحو 167 ألف برميل يومياً إلى 10.15 مليون برميل يومياً في عام 2020.

ومع ذلك، فإن الرياض تقوم بإنتاج النفط عند مستويات أقل بالفعل بنحو 35 ألف برميل يومياً من حصتها الحالية.

ونتيجة لذلك، فإنه حتى مع تمديد اتفاق خفض مستويات الإنتاج والتعهدات الإضافية بالخفض مقارنة مع الشهر المرجعي لعام 2018 (أكتوبر/تشرين الأول)، يتوقع أن يرتفع إنتاج السعودية النفطي هامشياً في عام 2020 إلى 10.1 مليون برميل يومياً.

كما يتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ متوسط إنتاج منظمة أوبك 30.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يتماشى مع مستويات عام 2019.

وبحسب التقرير، تشمل المخاطر السلبية على أسعار النفط أمراً أو اثنين من التكهنات التالية:

أولاً: زيادة كبيرة في المعروض من منظمة أوبك أكثر من اتفاق مجموعة (أوبك +) الحالي.

ثانياً: تعاف تدريجي في إنتاج النفط من فنزويلا.

ثالثاً: تسارع نمو إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من توقعاتنا بسبب تطورات تكنولوجية أخرى إضافة لتحسين الكفاءة. (وكالات)