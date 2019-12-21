الذهب يتراجع مع زيادة شهية المخاطرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات، أمس الجمعة، وسط ضغوط شهية المخاطرة المتزايدة على خلفية الآمال التجارية.

وتأثر المعدن الأصفر سلباً من إقبال المستثمرين على أسواق الأصول الخطرة كالأسهم وسط آمال توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في الشهر المقبل.

وتراجع سعر العقود المستقبلية لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.2% أو ما يعادل 2.5 دولار ليسجل 1481.90 دولار للأوقية، وسجل سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر زيادة هامشية بنسبة 0.05%، ليصل إلى 1477.99 دولار للأوقية.

(وكالات)