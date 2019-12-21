الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ 40 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت أكبر شركة استشارات زراعية في الصين، أمس، الجمعة إن بكين ستفي بتعهدها بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة تزيد على 40 مليار دولار سنوياً بموجب اتفاق المرحلة واحد التجاري الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين البلدين.

وكتبت جيه.سي.آي للاستشارات ومقرها شنغهاي في مذكرة «معظم وسائل الإعلام الأجنبية لا تعتقد أن بمقدور الصين الوفاء بالتعهدات، لكن كشركة استشارات صينية في السوق الزراعية، تعتقد جيه.سي.آي بقوة أن الصين لديها القدرة وستفي بتعهدها».

وتقدر جيه.سي.آي أن بمقدور الصين شراء ما إجماليه نحو 41.3 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأمريكية سنويا، بما في ذلك نحو 18.7 مليار دولار أو 45 مليون طن من فول الصويا.

(رويترز)