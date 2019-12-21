شكرا لقرائتكم خبر عن «إن إم سي الصحية» تسعى لجمع 200 مليون يورو لتمويل توسعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «إن إم سي الصحية» أجرت محادثات مع بنوك لجمع مئات الملايين من الدولارات من خارج الميزانية لتمويل بناء مستشفيات جديدة.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن الشركة سعت هذا العام لجمع قرض بقيمة 200 مليون يورو (221.72 مليون دولار) عبر كيان في دبي، لتمويل بناء مستشفيات، في الوقت الذي تسعى فيه إلى الاستمرار في توسعها بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لمسودة وثائق اطلعت عليها الصحيفة البريطانية.
وكان من المفترض أن تقترض «إن إم سي» 200 مليون يورو من أداة استثمارية في لوكسمبورج، وأظهرت الوثيقة أن شركة «أستيتس إس أيه» كانت تساعد في جمع هذا القرض، بالتعاون مع شركة «بلاك ستار». ورفضت «إن إم سي» التعليق.
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