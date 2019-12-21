الاقتصاد

رفـع تقديـرات نمـو اقتصـاد المملكة المتحدة في الربع الثالث

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت تقديرات نمو اقتصاد المملكة المتحدة تعديلاً بالرفع بالقراءة النهائية للربع الثالث من العام الجاري، بدعم القطاع الخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/‏أيلول الماضي بالقراءة النهائية، مقابل انكماش 0.2% في الربع السابق له.

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وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا ارتفع بنسبة 0.3% في الربع المنتهي في سبتمبر/‏أيلول الماضي، وهي نفس تقديرات المحللين.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 1.1% في الربع الثالث من عام 2019 وهو أعلى بنحو 0.1% من التقديرات الأولية.

ومع ذلك فإن النمو الاقتصادي السنوي لبريطانيا لا يزال يشهد أضعف وتيرة ارتفاع منذ بداية عام 2018. وبحسب البيانات، فإن القطاع الخدمي نما بنسبة 0.5% في الربع الثالث بدلاً من التقديرات الأولية والبالغة 0.4%.

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